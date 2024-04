Bei der Deutschen Börse läuft es rund. Das haben die gestern nach Börsenschluss präsentierten Zahlen einmal mehr bestätigt. Vor allem eine Der Konzern bleibt in vielen Sparten auf Rekordkurs. Das dürfte bald auch wieder für die Aktie des Frankfurter Börsenbetreibers gelten.Die Deutsche Börse bleibt dank einer Übernahme und gut laufender Geschäfte in vielen ihrer Sparten auf Rekordkurs. In den ersten drei Monaten kletterte die Erlöse vor allem dank einer Übernahme um 16 Prozent auf 1,43 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...