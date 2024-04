Die Aktien des Datenanalyseunternehmens Palantir Technologies verzeichneten einen plötzlichen Anstieg um 5,2% am Morgen, nachdem die Aktienmärkte - Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq - bereits den zweiten Tag in Folge starke Gewinne zeigten. Zu Beginn der Berichtssaison erwiesen sich die Geschäftsergebnisse der Unternehmen als robust, was auf eine stabile Wirtschaftslage hindeutet. Bisher haben nur etwa ein Fünftel der Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Ergebnisse gemeldet, von denen wiederum rund drei Viertel die Erwartungen übertroffen haben. Die Anleihenrenditen gingen zurück, was eine Entspannung der wachsenden Sorge um dauerhaft hohe Zinsen signalisierte. Trotz der positiven Entwicklungen in der Berichtssaison steht die Mehrheit der Unternehmensergebnisse noch aus. Die Marktteilnehmer zeigen sich optimistisch für das Jahr 2024. Anleger [...]

