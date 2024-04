The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2024ISIN NameDE000DDA0ZC3 DZ BANK IS.A1352 VARDE000DDA0ZB5 DZ BANK IS.A1351US61746BDQ68 MORGAN STANLEY 2024XS0191154961 VATTENFALL 04/24 MTNXS1028955844 GLENCORE FDG 14/24 REGSXS1403014936 UNIL.FIN.NED 16/24 MTNXS1059896016 EIB EUR.INV.BK 14/24 MTNDE000HLB3BD1 LB.HESS.-THR.GMF 04B/16FR0011859495 SOC.GEN.SFH 14/24 MTNXS0423325181 NM PLC 09/24 MTNDE000LB33CV3 LBBW FZA 22/24XS2334027963 AIIB 21/24 MTNDE000DFK0Q99 DZ BANK IS.A1735XS2332559470 BOC (LUX) 21/24 MTNRO1624DBN027 RUMAENIEN 16-24US693475AP09 PNC FINANCIAL S 14/24US66980Q2A49 BOC AVI.USA 21/24 REGS