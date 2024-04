The following instruments on XETRA do have their first trading 24.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.04.2024Aktien1 US58502K1060 Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ADR 2 CA6814721065 Olympia Financial Group Inc.3 CA89485R1073 Trenchant Capital Corp.4 CA9319021007 Wall Financial Corp.5 CA86805E1051 Super Micro Computer Inc. CDR6 CA9532641086 West High Yield [W.H.Y.] Resources Ltd.7 CA26154C1023 Dream Residential Real Estate Investment Trust8 NL0015001KT6 Brembo N.V.9 US1717572069 Cidara Therapeutics Inc.10 CA34630Q1090 Forge Resources Corp.11 FI4000570890 Tecnotree OyjAnleihen/ETF1 XS2810794680 Prologis Euro Finance LLC2 XS2799493825 Aroundtown SA3 XS2810308846 The Procter & Gamble Co.4 DE000DW6ACY1 DZ BANK AG5 FR0128379486 Frankreich, Republik6 XS2810309224 The Procter & Gamble Co.7 AU3SG0002991 Treasury Corporation of Victoria8 US105340AS20 Brandywine Operating Partnership L.P.9 DE000A351PN8 Berlin, Land10 FR001400PRQ7 Iliad S.A.11 DE000HLB56E9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB56C3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB43W9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 IE000LZ7BZW8 iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF15 IE000Q2EQ5K8 iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF