Adobe Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich kreativer Multimedia-Software mit Sitz in Kalifornien, ist kürzlich wegen einer gezielten Aktientransaktion seines Präsidenten für digitale Erlebnisse in den Fokus der Anleger gerückt. Dies geschah im Rahmen eines vordefinierten Handelsplans, der es dem Spitzenmanagement erlaubt, ohne Bezugnahme auf zum Zeitpunkt des Verkaufs unbekannte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...