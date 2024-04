© Foto: Uwe Anspach/dpa



Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit dem Umsatz im ersten Quartal enttäuscht, sich für das Jahr aber optimistisch gezeigt.Roche hat im ersten Quartal 2024 die letzten Auswirkungen der wegfallenden Corona-Umsätze verkraftet und bestätigt seine Jahresziele, wie der Schweizer Pharmakonzern am frühen Mittwoch bekannt gab. Trotz eines Umsatzrückgangs um 6 Prozent auf 14,4 Milliarden Schweizer Franken konnte Roche seine Position mit starken Leistungen in anderen Bereichen festigen. Insbesondere das Augenmedikament Vabysmo erwies sich als Wachstumstreiber. Roche hat den Verlust an COVID-19-bezogenen Einnahmen durch Zuwächse in der Pharmasparte und einem starken Fundament im Diagnostikbereich …