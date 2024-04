(shareribs.com) London 24.04.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach oben. Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen Rückgang der Lagerbestände gemeldet. Wie das API gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,23 Millionen Barrel gesunken. Erwartet wurde ein deutlicher Anstieg. Die Benzinvorräte gingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...