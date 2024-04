DJ EUREX/DAX-Future baut Gewinne aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren moderaten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch kurz vor dem Übergang in den europäisch geprägten Handel. Der Juni-Kontrakt steigt gegen 7.51 Uhr um 65 Punkte auf 18.429,0. In den Handel gegangen war er mit 18.385,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.433,0 und das Tagestief bei 18.371,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 669 Kontrakte.

"Der Ausbruch aus der Konsolidierung deutet einen Anstieg an das Allzeithoch bei 18.839 an", so ein Marktteilnehmer. Er ergänzt, der Future sollte nun nicht mehr unter 18.100 und damit in die technische Flagge zurückfallen, damit der Ausbruch Bestand habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2024 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.