DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch kurz vor 8 Uhr 16 Ticks niedriger bei 130,80 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,95, das -tief bei 130,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.819 Kontrakte.

"Unter technischen Gesichtspunkten ist der Abwärtsimpuls des Bund-Futures mit dem am Montag markierten Kontrakt- und Impulstief noch intakt", heißt es bei der Helaba. Dieses Tief liefere bei 130,52 eine erste Unterstützung, Kurse darunter würden Potenzial bis 130,00 eröffnen. Widerstände sieht das Haus bei 131,54 und an der 21-Tagelinie bei 131,98.

Impulse dürften der Ifo-Geschäftsklimaindex liefern und am Nachmittag der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. "Mögliche positive Überraschungen sprechen beiderseits des Atlantiks nicht dafür, dass die Zinssenkungserwartungen bezüglich EZB bzw. Fed Rückenwind bekommen", so die Helaba. "Zu einem Auspreisen wird es aber vermutlich auch nicht kommen", meinen die Analysten des Hauses. Denn in den USA sei die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im Juni bereits sehr gering und in der Eurozone scheine die EZB "wild entschlossen" zu einer geldpolitischen Lockerung.

April 24, 2024

