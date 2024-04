Die SAP-Aktie hat gestern mit einem Plus von 5,3% auf die am Montagabend präsentierten Quartalszahlen reagiert. Rückblick: Die Aktie des Software-Konzerns SAP hatte im ersten Quartal 29,4% an Wert gewonnen und war dabei Ende März bis auf das Rekordhoch bei 184,48 EUR gestiegen. Anschließend gingen die Notierungen in eine dreiwöchige Korrektur über, ...

