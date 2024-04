Niederdorfelden (ots) -Diese Zahlen dürften die Eltern von zehntausenden Neugeborenen in Deutschland beruhigen: Bei Nutzung der neuen Velgastin® Biotic Baby Tropfen reduziert sich bereits nach 7 Tagen die tägliche Schreizeit um 2,5 Stunden. Die Tropfen unterstützen beim Aufbau eines gesunden Darmmikrobioms, sind klinisch getestet und bereits international bewährt.Besonders in den ersten Lebenswochen ist es nichts Ungewöhnliches, dass Babys weinen - im Durchschnitt schreien Neugeborene etwa 30 Minuten täglich. Sie verschaffen sich so Gehör für die ganz normalen, täglichen Bedürfnisse. Überschreitet das tägliche Weinen diesen Richtwert um ein Vielfaches, erleben Eltern diese Zeit als emotional anstrengend und auslaugend. Genau hier setzen die neuen Velgastin® Biotic Baby Tropfen an: Das Nahrungsergänzungsmittel auf Ölbasis kann diese Schreizeiten reduzieren. Velgastin® Biotic Baby verwendet eine patentierte Zusammensetzung von Stämmen, von denen klinisch erwiesen ist, dass sie ein ausgeglichenes Mikrobiom bei Säuglingen fördern. Jede Portion enthält lebende und aktive Kulturen, darunter Bifidobacterium- und Pediococcus-Stämme - wie sie in einem gesunden Babydarm vorkommen.Ein weiterer Vorteil ist zweifelsohne die praktische Anwendung mit dem einzigartigen, sterilisierbaren Applikator. Nur einmal täglich 5 Tropfen genügen, um bereits spürbare Ergebnisse zu erzielen. Die leicht dosierbaren Tropfen können bereits ab dem 1. Lebenstag angewendet werden, sind außerdem gluten- und laktosefrei. Die neuen Velgastin® Biotic Baby Tropfen eignen sich gleichermaßen für gestillte Säuglinge sowie Babys, die mit der Flasche gefüttert werden.Das perfekte DuoGemeinsam mit der Velgastin® Blähungen Suspension sind beide Produkte das perfekte Duo, um Babyblähungen zu lindern - und zwar mit der Suspension als Soforthilfe im Akutfall und mit den Tropfen aufbauend für ein gesundes Darmmikrobiom."Wir freuen uns sehr, dass unsere Velgastin®-Familie weiterwächst. Nach dem erfolgreichen Launch der Velgastin® Blähungen Kautabletten für Erwachsene im Januar dürfen wir bei Engelhard nun ein Produkt in den deutschen Markt einführen, das sich bereits international bewährt hat", berichtet Senior Brand Managerin Zarah Adam, bei Engelhard verantwortlich für die Gastro-Marke Velgastin®. Und weiter: "Die Tropfen wurden bereits mehr als 25 Millionen Mal weltweit verkauft. Wir sind sehr glücklich, dass wir als Unternehmen dieses bei Eltern und Hebammen bewährte Produkt unter der Dachmarke Velgastin® auf den deutschen Markt einführen können", so Zarah Adam.Pressekontakt:Désirée Stobbe+49 6101 539-2955D.Stobbe@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5764381