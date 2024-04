EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor Steuern auf € 4,4 Mio. und erreicht Dividendenziel im Geschäftsjahr 2023



Vorläufiges Konzernergebnis bestätigt

Gesamtdividende von € 0,08 für Geschäftsjahr 2023 geplant

Stabiles Konzernergebnis und Fortsetzung der Dividendenpolitik für 2024 erwartet Hamburg, 24. April 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de), ein führender Leasingpartner für den deutschen Mittelstand, verzeichnet im Geschäftsjahr 2023 einen deutlichen Anstieg des Konzernergebnisses nach IFRS vor Steuern auf € 4,4 Mio. (2022: € 1,5 Mio.) und bestätigt damit die vorläufigen Zahlen. Zugleich bestätigt das Unternehmen auch die bislang noch vorläufigen Zahlen zum Ergebnis nach HGB für das Jahr 2023. Demnach beträgt das Ergebnis vor Steuern der ALBIS Leasing AG nach HGB im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet € 3,9 Mio. (2022: € 0,4 Mio.). Treiber des Ergebniszuwachses waren die weiterhin positive Ertragsentwicklung und ein effektives Kostenmanagement. Dabei gelang es der ALBIS, bei einem niedrigeren Neugeschäftsvolumen eine absolut höhere Marge zu erwirtschaften.



Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung planen Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS, der am 4. Juli 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtdividende von € 0,08 je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: € 0,00 je Aktie). Diese wird sich aus einer Basisdividende in Höhe von € 0,05 je Aktie und einer Sonderdividende in Höhe von € 0,03 je Aktie zusammensetzen. Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der ALBIS, die seit dem abgelaufenen Geschäftsjahr grundsätzlich anstrebt, jährlich eine Basisdividende von € 0,05 je Aktie auszuschütten. "Durch eine Sonderdividende sollen die Aktionäre darüber hinaus für 2023 - und zukünftig - an der guten Ergebnislage und der positiven Geschäftsentwicklung der ALBIS partizipieren", erläutert Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS.



Die geplante Gesamtdividende von € 0,08 je Aktie stimmt zum einen mit dem Dividendenziel von € 0,07 bis € 0,09 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 überein; zum anderen deckt sie sich mit dem erklärten langfristigen Ambitionsniveau, wonach eine kontinuierliche Dividendenausschüttung von € 0,08 bis € 0,10 vorgesehen ist.



Sascha Lerchl sagt: "Die positive Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 ermöglicht uns, ein zentrales Vorhaben unserer ‚Zukunftsoffensive' wie geplant umzusetzen: die Rückkehr zur Dividendenfähigkeit. Auf Basis des Jahresendkurses 2023 wird die Dividendenrendite nun 4 % betragen. Unsere Dividendenpolitik werden wir in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen und zugleich stets versuchen, unseren Aktionären eine attraktive Dividendenrendite zu ermöglichen. Dadurch sollen unsere Aktionäre wieder stärker von unserem Geschäftserfolg profitieren."



Die positive Geschäftsentwicklung setzte sich mit einer Steigerung des Neugeschäftsvolumens um 30 % im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum fort. Neben dem Neugeschäftsvolumen stieg auch die prozentuale Marge um vier Prozentpunkte auf 19 %. Vor diesem Hintergrund prognostiziert die ALBIS für das gesamte Geschäftsjahr 2024 trotz der anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein gutes Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von € 3,0 Mio. bis € 4,5 Mio. Auch für das Ergebnis vor Steuern der ALBIS Leasing AG nach HGB geht die ALBIS von dieser Bandbreite im Jahr 2024 aus.



Damit erwartet die ALBIS, dass sich der strategische Fokus auf das margenstarke Small Ticket-Geschäft auch im Jahr 2024 auszahlen wird.



Weiterführende Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den strategischen Zielen der ALBIS sind im Bereich "Investoren" auf der Unternehmenswebsite aufzufinden: www.albis-leasing.de/investoren.



Der vollständige Geschäftsbericht 2023 steht ab 14. Mai 2024 unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen zum Download zur Verfügung.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de





