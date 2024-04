Bonn (ots) -- Automatisierte Datenübertragung vom PMS in die Finanzbuchhaltung- Manuellen Aufwand reduzieren und Fehler vermeiden- API-zu-API-Verbindung für mehr Komfort im BackofficeDie Scopevisio AG hat einen Connector (https://lp.scopevisio.com/hospitality/scopevisio-connector-fuer-apaleo) entwickelt, der das Property Management System (PMS) von Apaleo mit der Finanzbuchhaltungssoftware der Scopevisio verbindet. Der Connector ermöglicht die automatisierte Datenübertragung von einem in das andere System. Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet das eine große Zeitersparnis. Sie müssen sich nicht mehr um den aufwändigen Export und Import von Transaktionen kümmern. Stattdessen werden Umsätze und Statistikwerte automatisiert übertragen."Der Scopevisio Connector für Apaleo erleichtert die Arbeit im Backoffice deutlich. Ein Klick genügt, um Transaktionen von Apaleo zu Scopeviso zu übertragen. Das funktioniert deutlich schneller als mit CSV-Dateien. Auch Fehler schleichen sich nicht so leicht ein", erläutert Thilo Burucker, Head of Hospitality bei der Scopevisio AG.Mithilfe des Connectors können Transaktionsbuchungen - tageweise oder gefiltert nach selbstdefinierten Zeiträumen - per Klick übertragen werden. Auch Statistikwerte können mit einem Klick übergeben und für weitere Auswertungen genutzt werden. Sämtliche Änderungen und Übertragungen werden im Connector aufgezeichnet und in einem Journal dokumentiert. Somit ist jederzeit die Nachvollziehbarkeit gewährleistet.Beim Scopevisio Connector für Apaleo handelt es sich um eine API-zu-API-Verbindung zwischen beiden Systemen. Mit seinem vollumfängliche Cloud-ERP-System ist Scopevisio der erste ERP-Partner von Apaleo.Mehr Informationen zum Scopevisio Connector für Apaleo unterhttps://lp.scopevisio.com/hospitality/scopevisio-connector-fuer-apaleoÜber die Apaleo GmbHApaleo wurde 2017 in München gegründet und ist die offene Property Management Plattform für Hotelgruppen und Serviced Apartments. Apaleo ermöglicht es Beherbergungsbetrieben, mit freiwählbaren Apps aus dem Apaleo Store, das ultimative digitale Erlebnis für Gäste und Mitarbeiter zu schaffen. Die Plattform wurde auf der Grundlage der Überzeugung entwickelt, dass Software für das Gastgewerbe nie auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt sein sollte, da sich die Erwartungen von Gästen und Mitarbeitern ständig ändern und steigen und sich jedes Gastgewerbeunternehmen anpassen muss, um zu überleben und zu florieren. Zu den Kunden zählen citizenM, numa, Limehome, Mollie's by Soho House und Vagabond Club. Mehr Informationen finden Sie auf apaleo.com.Über die Scopevisio AGDie Scopevisio AG mit Sitz in Bonn entwickelt seit 2007 cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Mit ihren Produkten und ihren Services versteht sich Scopevisio als Partner für die Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung betrieblicher Prozesse.Die cloudbasierte ERP-Lösung der Scopevisio mit ihren Hauptfunktionen Organisation, Finanzen (inkl. Finanzbuchhaltung, Controlling), Vertrieb, Beschaffung/Warenwirtschaft, Personal (inkl. Lohnbuchhaltung, Dienstplanung) und DMS/ECM vereinfacht den Arbeitsalltag und unterstützt die orts und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.Für die Hotellerie stellt Scopevisio eine integrierte Software für das Backoffice mit den Schwerpunkten Finanzen, Personal, Beschaffung und Controlling bereit. Scopevisio ist als mandantenfähige Lösung gleichermaßen geeignet für die Verwaltung von Einzelhotels wie von Hotelgruppen.Die Scopevisio AG beschäftigt an ihren Standorten annähernd 300 Mitarbeitende und zählt über 5.400 Betriebe zu ihren Kunden. Mehr Informationen finden Sie auf scopevisio.com.Unternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio Group AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnTel.: (0228) 4334 3161E-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78812/5764396