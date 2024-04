JPMorgan Chase verstärkt seine Präsenz in der globalen Finanzwelt mit signifikanten Personalveränderungen und strategischen Investitionen in neue Technologien. Das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen hat eine Neubesetzung der Führungsriege in seinem chinesischen Wertpapierhaus bekannt gegeben, wobei eine neue Vorsitzende die Verantwortung für das übergreifende Management und die strategische Ausrichtung des Unternehmens übernimmt. Ihr Vorgänger bringt seine langjährige Erfahrung nun als Seniorberater ein. Auch der aufgestiegene Generaldirektor wird eine Schlüsselrolle in der täglichen Betriebsführung sowie in den Beziehungen zu den Regulierungsbehörden spielen und berichtet direkt an die Führungsebene. In Großbritannien zeigt JPMorgan mit der Eröffnung eines innovativen Technologiezentrums in Glasgow, das auf Nachhaltigkeit ausgelegt und mit modernsten Einrichtungen für [...]

