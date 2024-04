Der Strukturwandel in der Automobilindustrie läuft nach wie vor. Allerdings schwächeln die Absatzzahlen, ein Preiskrieg in China tobt. Die Folgen lassen sich im Quartalsbericht des Zuliefer-Schwergewichts Continental ablesen. Eine enttäuschende Ergebnismarge, dazu noch ein unter den Erwartungen liegender Umsatz: Der schwächelnde Automarkt vor allem in Europa setzt dem Zulieferer Continental im vergangenen Quartal zu. An der Gesamtjahresprognose hält das Dax-Unternehmen dennoch fest. Wie Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...