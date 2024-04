Mercedes-Benz intensiviert seine Forschung und Entwicklung in China, um seine Wettbewerbsposition dort zu stärken. "Wir brauchen die Nähe zum Markt mit Forschung und Entwicklung", erklärte Entwicklungsleiter Markus Schäfer am Mittwoch in Peking.Mercedes-Benz hat sein Engagement durch die Erweiterung seines Forschungszentrums in Shanghai verstärkt und beschäftigt nun in China rund 2000 Ingenieure. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...