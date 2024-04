Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX wird zum Handelsbeginn rund 0,5 Prozent stärker bei 18.227 Punkte taxiert. Aus charttechnischer Sicht dürfte der deutsche Leitindex damit seine Stabilisierung oberhalb der 18.000-Punkt-Marke fortsetzen. Folgende Themen stehen zudem im Fokus:1. Kursgewinne an der Wall StreetAn den US-Börsen herrschte am Dienstag eine ...

