Der DAX zieht am Mittwoch unerwartet weiter an. Was treibt den Leitindex jetzt? Außerdem im Fokus: die Aktien von Deutsche Börse und Eni. Die Erholung des DAX bleibt wohl auch am Mittwoch in Gang: Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 18 187 Punkte. Damit nimmt er wieder Kurs auf sein Anfang des Monats erreichtes Rekordhoch von 18 567 Punkten.Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zur Wochenmitte im frühen Handel ...

