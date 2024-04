Der April ist nicht nur der Monat der Frühlingsblumen und des Aufbruchs, sondern auch die perfekte Zeit, um Ihr Zuhause aufzufrischen und für die warmen Monate vorzubereiten. Mit dem Frühling kommen auch Frühjahrsdeals von Tineco, die darauf warten, entdeckt zu werden. Vom 22. April bis 05. Mai sorgen der iFloor 5 Breeze Complete, FLOOR ONE S5 und FLOOR ONE S7 Combo für noch mehr Reinlichkeit in jedem Zuhause. Die Vergünstigungen dieser drei Produkte in dem Zeitraum wird es auf Amazon geben.

iFLOOR 5 Breeze Complete

Der Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete bietet eine kabellose Lösung zum Saugen und Wischen in einem Schritt. Geeignet für eine Vielzahl an Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Das freihändige Selbstreinigungssystem sorgt für einfache Wartung, während die verbesserte Batterielebensdauer eine längere Reinigungsdauer von bis zu 35 Minuten ermöglicht. Zudem hat er ein größeres Tanksystem mit einem 0,8 L Frischwassertank und 0,72 L Schmutzwassertank. Der innovative Bürstenkopf reinigt präzise Kanten und Ecken, während das leichte Design und die Zubehör-Upgrades das Reinigungserlebnis verbessern.

Originalpreis: 299 Euro

Angebot: 249 Euro (17 Rabatt)

Zeitraum: 22.04 28.04.2024

FLOOR ONE S5

Mit dem smarten Wischsauger Tineco FLOOR ONE S5 können besonders effektiv Hartböden gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in nur einem Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz. Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist. Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von vielen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden.

Originalpreis: 509 Euro

Angebot: 319 Euro (37 Rabatt)

Zeitraum: 29.04 05.05.2024

FLOOR ONE S7 Combo

Der FLOOR ONE S7 Combo ist ein smarter 5-in-1 Multifunktions-Sauger mit einem SwitchPro-Motor für einen mühelosen Wechsel zwischen Bodenwischer und Staubsauger. Er ist vielseitig einsetzbar, von weichen Oberflächen bis hin zu schwer zugänglichen Stellen. Die Pouch-Akkuzelle sorgt für eine außergewöhnliche Reinigungsleistung und längere Akkulaufzeit, im Vergleich zu herkömmlichen Akkus in Geräten dieser Art. Das integrierte MHCBS-System sorgt eine effiziente und langanhaltende Reinigung. Die speziell entworfene ZeroTangle-Bürste verhindert dabei Verhedderungen von (Tier-)Haaren. Der Nass-/Trockensauger bietet zudem eine leistungsstarke Selbstreinigung, bei der frisches Wasser gründlich die Bürstenrolle und den Schlauch reinigt.

Originalpreis: 899 Euro

Angebot: 729 Euro (19 Rabatt)

Zeitraum: 29.04 05.05.2024

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

