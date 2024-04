DJ MÄRKTE ASIEN/Kaufrausch - Tokio 2,4% fester, Seoul 2% und Hongkong 2,2%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog kräftiger Kursgewinne an der Wall Street ist es am Mittwoch auch an den Aktienmärkten in Ostasien zumeist steil nach oben gegangen. In den USA hatten Hoffnungen auf Zinssenkungen neue Nahrung erhalten nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturzahlen. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem diese auch in den USA die Erholung angeführt hatten.

So zogen beispielsweise in Seoul Samsung Electronics um 4,1 und SK Hynix um 5,2 Prozent an, wozu Marktteilnehmer auf das über 3-prozentige Plus bei Nvidia als Vorlage verwiesen. In Tokio verteuerten sich Renesas Electronics um 10,5, Tokyo Electron um 7,1, Advantest um 3,6 und Sony um 2,8 Prozent.

Der Börsenindex Kospi in Seoul machte einen Satz um 2,0 Prozent. In Hongkong ging es bereits den zweiten Tag in Folge kräftig nach oben um 2,2 Prozent (Späthandel), erneut angeführt von den Technologieaktien (+3,4%) Der Nikkei-Index in Tokio sprang um 2,4 Prozent nach oben auf 38.460 Punkte. Schanghai hing mit einem Plus von 0,8 Prozent etwas zurück.

Schlusslicht war Sydney, wo am Ende des Tages sogar ein ganz kleine Minus stand. Bremsend wirkten neue Inflationsdaten. Im ersten Quartal stiegen die Verbraucherpreise stärker als Ökonomen erwartet hatten, was den Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzte und sogar vereinzelt Zinserhöhungspekulationen hervorrief.

Am Devisenmarkt zog der Kurs des Austral-Dollars darauf etwas an auf das höchste Niveau seit knapp zwei Wochen. Der Yen zeigte sich unterdessen auf seinem niedrigsten Niveau seit 34 Jahren nochmal etwas leichter, auch wenn im Handel die Nervosität vor Interventionen laut Händlern zunimmt. Medienberichten zufolge wird die japanische Notenbank bei ihrem zweitägigen Treffen ab Donnerstag die Folgen des Yen-Verfalls auf die Inflation des Landes diskutieren.

Unter den Einzelwerten legten in Hongkong Huaneng Power International um 1,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen höheren Nettogewinn in Aussicht gestellt hatte. Tianqi Lithium brachen um 18 Prozent ein als Folge einer Gewinnwarnung. Im Sog verbilligten sich Ganfeng Lithium um knapp 5 Prozent.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten in Seoul die Aktienkurse von Batterieherstellern, nachdem Tesla nach Handelsende an der Wall Street Geschäftszahlen präsentiert hatte, worauf der Kurs nachbörslich einen Satz nach oben machte. Zwar verfehlte Tesla mit seinem Gewinn die Erwartungen, will seine zukünftige Produktpalette aber aktualisieren und die Einführung neuer und darunter auch erschwinglicherer Fahrzeuge beschleunigen. LG Energy Solution und Samsung SDI gewannen 4,1 bzw. 3,7 Prozent.

In Sydney sackten Cleanaway Waste Management um 10 Prozent ab, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, sich nicht Übernahmegesprächen mit Seven Group zu befinden. Regis Resources verbesserten sich um 4,8 Prozent, gestützt von einem bestätigten Jahresausblick.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.683,00 -0,0% +1,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.460,08 +2,4% +12,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.675,75 +2,0% +0,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.044,82 +0,8% +2,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.201,49 +2,2% -1,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 20.131,74 +2,7% +12,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.302,81 +0,9% +0,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.570,70 +0,6% +7,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0689 -0,1% 1,0703 1,0692 -3,2% EUR/JPY 165,53 -0,1% 165,65 165,09 +6,4% EUR/GBP 0,8596 -0,0% 0,8598 0,8633 -0,9% GBP/USD 1,2434 -0,1% 1,2448 1,2371 -2,3% USD/JPY 154,84 +0,0% 154,78 154,85 +9,9% USD/KRW 1.371,06 -0,1% 1.372,81 1.376,86 +5,6% USD/CNY 7,1768 -0,0% 7,1773 7,2460 +1,1% USD/CNH 7,2630 +0,0% 7,2603 7,2544 +2,0% USD/HKD 7,8337 -0,0% 7,8344 7,8373 +0,3% AUD/USD 0,6507 +0,3% 0,6489 0,6458 -4,4% NZD/USD 0,5933 +0,0% 0,5933 0,5917 -6,1% Bitcoin BTC/USD 66.826,01 +0,7% 66.370,51 66.367,87 +53,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,41 83,36 +0,1% +0,05 +15,0% Brent/ICE 88,54 88,42 +0,1% +0,12 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.323,82 2.322,02 +0,1% +1,80 +12,7% Silber (Spot) 27,32 27,31 +0,0% +0,01 +14,9% Platin (Spot) 913,78 912,40 +0,2% +1,38 -7,9% Kupfer-Future 4,47 4,43 +0,9% +0,04 +14,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

