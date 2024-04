EQS-Ad-hoc: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Personalie

VERIANOS SE: VERIANOS bestellt neuen geschäftsführenden Direktor und gibt geplanten Führungswechsel bekannt



24.04.2024 / 09:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Köln, 24. April 2024 - Der Verwaltungsrat der VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) hat Michael Hoffmann mit Wirkung zum 1. Mai 2024 als weiteren geschäftsführenden Direktor bestellt.



Herr Hoffmann verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbrache mit Schwerpunkten in den Bereichen Asset- und Portfolio-Management sowie der Projektentwicklung. Nach Stationen als geschäftsführender Gesellschafter der Blue Estate GmbH und Geschäftsführer der SWB Immowert GmbH beriet Herr Hoffmann zuletzt vermögende Privatkunden und Family Offices bei der Strukturierung und Optimierung ihrer Immobilienportfolien inklusive der Begleitung von Transaktionen und Projektentwicklungen im In- und Ausland.



Darüber hinaus wird Diego Fernández Reumann, Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor der VERIANOS SE, Ende August 2024 mit Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten.





Kontakt:

---------------------------------------------------------

Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



IR-Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

Gürzenichstraße 21

50667 Köln

Deutschland

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com



Ende der Insiderinformation



24.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com