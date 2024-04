Krombach (ots) -Krombacher bringt für alle Metal-Fans dieses Jahr eine legendäre Limited Edition an den Start. Denn die Editionsdose von Krombacher Pils zum 33. Wacken Open Air strahlt nicht nur im mystischen Design, sondern wurde bereits bei der Herstellung mit Heavy Metal-Musik beschallt - und liefert damit ein erfrischendes Metalerlebnis für alle Sinne.Akustische Abfüllung: Heavy Metal-Sound trifft Krombacher PilsMitte April erfolgte in der Krombacher Brauerei die besondere Produktion: Zu den Klängen der Growling Creatures, dem gemeinsamen Musikprojekt von Krombacher und dem Wacken Open Air, bei dem sich bedrohte Tierarten lautstark für den Artenschutz Gehör verschaffen, vereinigten sich das frisch gebraute Krombacher Pils und die 0,5l Dosen im Wacken-Look. Das aktuelle Design ist dabei vom diesjährigen Festival-Motto "Mystik, Magie und Fantasie" inspiriert. Gestartet wurde die einzigartige Abfüllung von Holger Hübner, dem Gründer des ikonischen Metal-Festivals, der extra nach Krombach gereist war. Während das Bier in die limitierten Designdosen floss, spielten die treibenden Songs der Growling Creatures.Die Krombacher Limited Edition für das ausverkaufte Wacken Open Air 2024 ist damit ein ganzheitliches Tribut an die Metal-Community - geschmacklich, optisch und akustisch. Auch in diesem Jahr steigert die Sonderedition damit die Festival-Vorfreude und bietet zudem die Chance auf außergewöhnliche Gewinne. Und so funktioniert es: Einfach Wackendose kaufen, den acht-stelligen Code unter der Deckellasche in der Krombacher+ App einscannen und so die Chance auf 11x2 Tickets für das Wacken Open Air 2025 sichern. Je mehr Codes gescanned werden, desto höher steigt die Gewinnchance. Unter einigen Codes warten zudem tolle Sofortgewinne.Die Krombacher x Wacken Limited Edition ist ab sofort über den Online-Shop www.ready2drink.de erhältlich und kommt ab Ende Mai in den Handel. Natürlich wird die exklusive Krombacher-Edition außerdem auf dem Festivalgelände verfügbar sein.Krombacher feiert das 33. Wacken Open AirAuch im dritten Jahr der Partnerschaft ist Krombacher auf dem "Holy Ground" des Wacken Open Airs, das in diesem Jahr zum 33. Mal stattfindet, stark vertreten. Die Metalheads erwartet dabei vom 31. Juli bis 03. August frisches Pils am Krombacher Stammtisch sowie an insgesamt mehr als 470 Zapfhähnen rund um das Festivalgelände. Die Fans können sich zudem auf zahlreiche Aktivierungen und besondere Aktionen rund um Deutschlands beliebteste Biermarke und das Heavy Metal-Fest freuen. Dabei dürfen die Growling Creatures nicht fehlen: Die tierische Metalband wird auch diesen Sommer wieder laut für den Artenschutz.Weitere Informationen unter Krombacher Wacken (http://krombacher.de/wacken)Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5764466