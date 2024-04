Das spanische Energieunternehmen konnte zum Jahresauftakt mit Hilfe von Sondererträgen einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnen - und das bei sinkenden Umsätzen. So wurde heute ein Überschuss von 2,76 Mrd. Euro für das erste Quartal vermeldet. Vor Jahresfrist waren es 1,49 Mrd. Euro gewesen. Die Umsätze schrumpften zugleich um 18 % auf 12,68 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 5,86 Mrd. Euro - ein Plus von 44 % gegenüber dem Vorjahreswert. Wie ist das möglich? Zum Ergebnis des ersten Quartals trug ein milliardenschwerer Verkauf von Vermögenswerten in Mexiko, der im Februar abgeschlossen worden war, mit 1,72 Mrd. Euro bei. Im Nettogewinn schlug sich die Transaktion mit 1,17 Mrd. Euro nieder. Die Stromerzeugung sank leider im Jahresvergleich netto um 9,9 % auf 40,9 Gigawattstunden, und auch die Eigenproduktion von Iberdrola ging um 4,8 % zurück.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken