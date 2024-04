Bernkastel-Kues (ots) -Hohe Auszeichnung für Henning Seibert: Der Vorstandsvorsitzende der Moselland Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues) wurde mit der goldenen Raiffeisennadel des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) ausgezeichnet. Der Verband würdigt damit das jahrelange Engagement Seiberts für die genossenschaftliche Weinwirtschaft und seine großen Verdienste um die gesamte deutsche Weinbranche. "Henning Seibert ist ein verlässlicher und konstruktiver Kämpfer für die genossenschaftliche Idee, der stets die Belange aller deutschen Anbaugebiete im Blick hat. Mit hoher Fachkompetenz und strategischer Weitsicht hat er die Interessen der Winzer- und Weingärtnergenossenschaften vertreten und wichtige Weichenstellungen für die Branche vorgenommen", betonte DRV-Geschäftsführer Dr. Christian Weseloh bei der Preisverleihung in Bernkastel-Kues.Seit mehr als zehn Jahren übernimmt Seibert in den Gremien des DRV große Verantwortung, zuerst als Vorsitzender des Arbeitskreises Markt und seit nunmehr fünf Jahren als Vorsitzender des Fachausschusses Wein. In dieser Zeit hat er maßgeblich mitgewirkt an so wichtigen Themen wie der Neuausrichtung der politischen Interessenvertretung der genossenschaftlichen Weinwirtschaft, der Herkunftskennzeichnung oder zuletzt der Umsetzung der verpflichtenden Nährwertangabe auf Weinflaschen.Seibert leitet seit 2013 als Vorstandsvorsitzender die Moselland eG, Deutschlands größte Winzergenossenschaft. "Henning Seibert blickt stets über den Tellerrand und Gebietsgrenzen hinaus und sieht in der Erschließung neuer Märkte rund um den Globus eine große Chance. Er ist Vorreiter und Vordenker in der Weinwirtschaft", stellte Weseloh in seiner Laudatio heraus.Bereits vor mehr als einem Jahr hat Seibert seinen Eintritt in den Ruhestand zum Sommer 2024 angekündigt - und damit auch seinen Abschied aus dem DRV-Fachausschuss. Am gestrigen Dienstag (23. April), leitete er seine letzte Ausschusssitzung.Seiberts Nachfolge als Vorsitzender des Fachausschusses Wein übernimmt Frank Jentzer, geschäftsführender Vorstand bei der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor eG (Ilbesheim/Pfalz). Als seinen Stellvertreter wählten die Ausschussmitglieder Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken eG (Kitzingen). André Weltz (Vorstandsvorsitzender Badischer Winzerkeller eG, Breisach) als Vorsitzender des Arbeitskreises Markt und Bernhard Idler (Vorstand Weinbau und Oenologie Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft, Möglingen) als Vorsitzender der Fachgruppe Oenologie komplettieren das neue Team der ehrenamtlichen Verantwortungsträger. "Gerade in Zeiten großer politischer und marktwirtschaftlicher Herausforderungen ist ein kompetenter und handlungsstarker Fachausschuss ungemein wichtig. Mit dem neuen Vorstandsteam sind wir ideal für die Zukunft aufgestellt", so Weseloh.Bild: Einsatz für die Belange der genossenschaftlichen Weinwirtschaft: André Weltz, Frank Jentzer, Henning Seibert, Cornelius Lauter und Dr. Christian Weseloh (von links).Über den DRVDer DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.693 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 85,6 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes (Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung akzeptiert.Pressekontakt:Dr. Claudia DöringPresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-440E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6949/5764474