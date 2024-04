Wolfsburg/Braunschweig (ots) -Partnerschaften sind notwendig. Der Vereinssport in Deutschland lebt auch von der Unterstützung engagierter Partner. Da steckt Herzblut dahinter. Und genau das ist auch die Basis für die Sportpartnerschaften des Energy Drinks 28 BLACK: Herzblut. Mit den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und den Basketball Löwen Braunschweig unterstützt die Marke zwei Teams, die das Gleiche verkörpern: Spitzenleistung in energiegeladenen Sportarten."Da wollen wir hin!", sagten die Wölfinnen. Und so hat 28 BLACK die beiden Bundesligateams zusammengebracht. Mit dem 28 BLACK Bus ging es von Wolfsburg nach Braunschweig und schon fanden sich die kickenden Wölfinnen in der Löwenhöhle der Braunschweiger Basketballer zu ihrem Heimspiel gegen RASTA Vechta wieder.Es klickte sofort zwischen beiden Mannschaften. Denn ob man den Ball lieber im Korb oder im Tor unterbringt, ist letztlich nur eine Geschmacksfrage. Entscheidend war: Hier fanden Gleichgesinnte zusammen. Spitzensportler, die Willensstärke und die Leidenschaft für ihren Sport verbindet und die ihre geballte Energie auf dem Spielfeld ausleben.Das ist natürlich das perfekte Match für 28 BLACK. Denn auch für die Energy-Drink-Marke gilt: Anders zu sein beginnt mit der Bereitschaft, Spitzenleistung zu bringen. Sich nicht mit "ganz okay" zufriedenzugeben. Die Geschmäcker mögen verschieden sein, doch am Ende geht es darum, etwas Besonderes zu erschaffen. Ein Ziel der Sportpartnerschaften von 28 BLACK ist es daher auch, solche Ausnahmeathleten zusammenzubringen. Persönlichkeiten, die den gleichen Spirit teilen.Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg begeistert diese unkonventionelle Form der Zusammenarbeit: "Mir hat der Abend bei den Löwen sehr gut gefallen! Die Stimmung, das Essen, die Company - alles war top!", lobt zum Beispiel Stürmerin Rebecka Blomqvist das Event von 28 BLACK. Die Wölfinnen und Löwen sind sich einig: So macht eine Partnerschaft Spaß!Kein Wunder, dass 28 BLACK sich mittlerweile im energiereichen Ballsport etabliert hat. Wo es darum geht, Höchstleistung zu fördern und schlummernde Potenziale zu wecken, darf dieser Energy Drink nicht fehlen.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com & @28black (https://www.instagram.com/28black).Pressekontakt:Splendid-Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 / 28 26 16-0press@splendid-drinks.comVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHBoschstraße 1422761 HamburgTel.: +49 40 29 844 22-0sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5764505