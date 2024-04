APA ots news: Boris Gröndahl wechselt von Bloomberg News als Mediensprecher in die FMA

Wien (APA-ots) - Boris Gröndahl, bislang Leiter des deutschsprachigen Dienstes der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg News, wechselt mit 1. Juni 2024 in die Kommunikation der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA. Er wird Klaus Grubelnik als Mediensprecher nachfolgen, der mit Jahresende in den Ruhestand tritt.

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit Boris Gröndahl einen der profiliertesten Finanzjournalisten des deutschsprachigen Raumes und langjährigen Experten für den Finanzmarkt Österreich für die FMA zu gewinnen," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Wir verstehen das auch als klares Signal, wie wichtig der FMA größtmögliche Transparenz und ein kompetenter und offener Dialog mit dem Markt und all seinen Stakeholdern ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit Boris Gröndahl die externe Kommunikation weiterentwickeln und insbesondere im digitalen Raum weiter stärken werden."



Gröndahl hat in den letzten 25 Jahren Stationen bei führenden internationalen Wirtschaftsmedien durchlaufen. So gehörte er 1999 zum Gründungsteam der "Financial Times Deutschland" und wechselte später zu Reuters News in Frankfurt und dann in Wien. Seit 2010 berichtet er für Bloomberg News aus Wien, unter anderem als Büroleiter und zuletzt als Leiter des deutschsprachigen Dienstes.



Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0072 2024-04-24/10:10