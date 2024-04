Köln (ots) -24. April 2024 - Ad Alliance synchronisiert die Vermarktungsaktivitäten im Bereich Kids & Family und integriert den Bereich Sales & Business Relations des Kindermarktführers SUPER RTL. Damit positioniert sich im Markt eine zentrale Full Service Adresse für den Kids- und Family-Markt. Peter Haupt übernimmt ab sofort als Director Sales die Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich. Mit seiner Expertise im Bereich Vertrieb und Markenführung verantwortet er auch in seiner neuen Rolle weiterhin das Beziehungsmanagement in diesem Kundensegment sowie die kundenindividuellen Crossmedia-Vermarktungskonzepte und Kooperationen. Mit der Überführung der Vermarktungsaktivitäten aus dem Sender SUPER RTL zum Vermarkter wird damit eine weitere wichtige Vertriebsaktivität unter dem Vermarktungsdach der Ad Alliance gebündelt.Organisatorisch wird Peter Haupt und sein 10-köpfiges Team im Geschäftsleitungsbereich Sales angesiedelt. Er berichtet direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Der Kindermarkt ist mit seinen relativ wenigen Akteuren eher überschaubar, unterliegt allerdings in der Markenkommunikation besonderen Anforderungen. Peter und sein Team sind mit ihrer Expertise definitiv eine Bereicherung und wir freuen uns sehr, dass sie nun Teil der Ad Alliance sind. Die Kolleginnen und Kollegen kennen die gesetzlichen und selbstregulatorischen Regeln, führen enge und langjährige Kundenbeziehungen und sind ganz nah dran an den Kids-Expert:innen von SUPER RTL. Ab sofort bündeln wir diese Kompetenzen mit denen unseres Sales-Teams und bieten dem Markt einen One-Stop-Shop - alles aus einer Hand, alles im Blick und alles sinnvoll kombiniert."Peter Haupt kommt von SUPER RTL wo er zuletzt als Head of Sales & Business Relations die strategische Entwicklung crossmedialer Vermarktungskonzepte auf den beliebten SUPER RTL-Plattformen verantwortete.Seine berufliche Laufbahn startete Peter Haupt bei Henkel, wo er von 1999 bis 2003 verschiedene internationale Markenmanager-Positionen innehatte. Danach war er von 2004 bis 2006 als Senior Brand Manager bei der Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.KG und wechselte 2007 zu SUPER RTL in den Bereich Sales & Business Relations.Über Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.dePressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5764513