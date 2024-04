© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Die Börse in Hongkong zeit sich am Mittwoch in einer starken Verfassung, der Leitindex Hang Seng legt über zwei Prozent zu - und steht damit unmittelbar vor einem Ausbruch.Nach einem starken US-Handelstag am Dienstag, der Gesamtmarktindex S&P 500 legte um 1,2 Prozent zu und setzte damit seinen am Montag eingeleiteten Rebound fort, zeigt sich auch die Börse in Hongkong von ihrer besten Seite. Der Leitindex Hang Seng legt um 2,3 Prozent und klettert damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Tech-Werte auch in Hongkong gefragt Nachdem am Dienstag schon in den USA Tech-Werte den Ton angegeben hatten, sind diese auch in Hong Kong an der Spitze der Kurstafel zu finden. Mit einem Kursgewinn …