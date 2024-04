Plus 80 % - BONK-Kurs geht durch die Decke

Der Kryptomarkt zeigt sich wieder von seiner gewinnbringenden Seite. Zwar herrscht bei Bitcoin Stillstand, davon lassen sich die meisten Altcoins aber nicht beirren. Während in den Top 10 in den letzten 24 Stunden relativ wenig Bewegung herrscht, sieht die Sache schon anders aus, wenn man die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung heranzieht. Während Hedera (HBAR) seinen Wert von gestern auf heute fast verdoppelt hat, setzt auch BONK seine Gewinnserie mit einem Plus von 30 % fort. Damit gehört der Meme Coin einmal mehr zu den Gewinnern des Tages.

Kurs in einer Woche fast verdoppelt

Dass Meme Coins innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Gewinne einbringen können, ist inzwischen bekannt. Allerdings brauchen Coins, die schon Bewertungen im Milliardenbereich erreicht haben, in der Regel etwas länger, um ihren Wert nochmal zu vervielfachen. Bei BONK wollen Anleger davon scheinbar nichts wissen. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um mehr als 80 % gestiegen, womit die Marktkapitalisierung wieder bei 1,7 Milliarden Dollar liegt.

(BONK Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Wer hier nur die schnellen Gewinne sieht, sollte sich aber auch im Klaren darüber sein, dass es sich hier nur um eine Erholung handelt, da der Kurs vorher stark eingebrochen ist. Auch nach der Rallye von mehr als 80 % in einer Woche notiert BONK nun noch 43 % unter seinem Allzeithoch.

Meme Coins weiterhin im Trend

Wer mit der Volatilität umgehen kann, kann mit Meme Coins dennoch sehr gutes Geld verdienen. Vor allem heuer scheinen Anleger vermehrt auf die spekulativen Token zu setzen. Dieser Trend hat sich schon im ersten Quartal abgezeichnet und hält auch weiter an. Seit dem Jahreswechsel hat BONK seinen Wert mehr als verdoppelt. Noch besser sieht es bei Dogwifhat (WIF) aus, der seinen Wert in diesem Jahr schon mehr als verzwanzigfachen (x20) konnte.

(Dogwifhat Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Damit zeigt sich auch ein klarer Trend zu Solana-basierten Meme Coins. Nutzer sind über die hohen Transaktionsgebühren auf der Ethereum Blockchain zunehmend verärgert, da Solana, Base und Co. inzwischen deutlich günstigere Alternativen bieten, was vor allem bei Meme Coins, die oft auch mit niedrigen Summen gehandelt werden, natürlich von Vorteil ist. Von dieser Entwicklung profitiert auch der neue Slothana ($SLOTH).

Slothana knackt 15 Millionen Dollar Marke

Bei Slothana handelt es sich um einen weiteren Solana-basierten Meme Coin, der das Potenzial hat, nach BOME, BONK und WIF die Milliarden Dollar Marke zu überschreiten. Ähnlich wie bei Book of Meme haben Anleger hier noch für kurze Zeit die Möglichkeit, $SLOTH-Token im Presale zu kaufen, indem sie SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden oder das Widget auf der Website nutzen. Die $SLOTH-Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop. Dabei ist es wichtig, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom gesendet werden, um den Airdrop zu empfangen. Innerhalb kürzester Zeit wurden dabei nun über 15 Millionen Dollar umgesetzt, weshalb Analysten von einer Kursexplosion beim Launch ausgehen.

(Slothana Token-Vorverkauf - Quelle: Slothana Website)

Wer Meme Coins, die auf Solana nach einem kurzen Initial Coin Offering launchen, mitverfolgt, der weiß, dass hier innerhalb kürzester Zeit Renditen von tausenden Prozent erzielt werden können. BOME hat seinen Wert nach dem Launch um mehr als das 300-fache steigern können und auch SLERF ist innerhalb weniger Stunden explodiert, sodass diejenigen, die im Vorverkauf eingestiegen sind, ihr Kapital vervielfachen konnten.

Nicht nur die starken Vorverkaufszahlen lassen Anleger auf eine massive Kurssteigerung bei $SLOTH hoffen. Aufgrund der Tatsache, dass der offizielle X-Account von SMOG unter den ersten Tweet von Slothana kommentiert hat, wird bereits darüber spekuliert, ob die Entwickler von SMOG auch bei SLOTH ihre Finger im Spiel haben könnten. SMOG hat eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar erreicht und ist damit einer der erfolgreichsten Meme Coins im Solana-Ökosystem, sodass sich eine Partnerschaft in irgendeiner Weise als äußerst gewinnbringend für $SLOTH erweisen könnte.

