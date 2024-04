Berlin (ots) -Das internationale BrandFestival (https://brandfestival.eu/) kommt am 12. September 2024 nach Berlin. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet die Republic Group das Event bereits und hat es zu einer der führenden europäischen Marketing- und Strategiegipfel ausgebaut. 2022 wurde es in vier Kategorien auf den "Conference Events Awards" zu einer der besten Konferenzen der Welt gekürt. Nun findet das BrandFestival erstmals in Deutschland statt.Ob Aktivistin Monica Lewinsky, Nobelpreisträger Robert J. Aumann oder der 22-fache Everest-Gipfelstürmer Ngima Nuru: Das BrandFestival wartet stets mit hochkarätigen Speakern und einem anspruchsvollen Programm rund um Themen wie Marketing, Kommunikation, Leadership und Strategie auf. In Berlin ist es zudem Austragungsort für die Preisverleihung der diesjährigen "Superbrands Germany", die am Abend verliehen werden.Die ersten Top Speaker des BrandFestival stehen bereits fest:- Naoki Tanaka, Creative Director, Dentsu Inc., Tokio.Die daten- und technologiegetriebene Kreativagentur DentsuTokyo hat zahlreiche internationale Auszeichnungen gewonnen, darunter die Cannes Lions, den AdFest GrandPrix oder D&AD. Ihr Creative Director Naoki Tanaka gilt als Kreativ-Star und ist Geschichtenerzähler, datengesteuerter Kreativer und Gamechanger der Kreativ-Industrie.- Niklas Mortensen, Chief Design Officer Europe, Designit, OsloDesign the Future: Mehr als 700 Kreative arbeiten weltweit für die Agentur Designit, die sich als Experience Innovation Company versteht. Niklas Mortensen ist Experte für UX/CX-Lösungen für digitale B2B- und B2C-Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen und ist Mitglied des Vorstandes der "Interaction Design Association".- Johan Eghammer, Global Creative Lead, Forsman & Bodenfors, StockholmForsman & Bodenfors ist eine der weltweit führenden Digitalagenturen für Markenerlebnisse, hat beim Cannes Advertising Festival zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und wurde von The Fast Company auf Platz 5 der innovativsten Unternehmen der Welt gewählt. Ihr Global Creative Lead Johan Eghammer spricht auf dem BrandFestival über Markeninnovation.Weitere hochkarätige Speaker werden das Line-up im Laufe der Zeit vervollständigen."Gemeinsam mit den Superbrands Germany bringen wir in diesem Jahr das BrandFestival in eine der Kreativ-Hauptstädte der Welt", sagt Thomas Barna, Gründer der Republic Group und Initiator des BrandFestivals. "Wir freuen uns darauf, erstmals in Deutschland eine Konferenz zu veranstalten und sind sicher, dass wir mit unserer über 20-jährigen Erfahrung mit dem BrandFestival ein inspirierendes Event in Berlin auf die Beine stellen werden, das Themen wie Digitale Transformation, Kreativität und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz aufgreifen wird.""Seit mehr als 30 Jahren ehrt Superbrands als weltweit größte Markenbewertungsorganisation in über 90 Ländern die stärksten Marken des jeweiligen Landes. Es ist großartig, dass wir zu unserem 20-jährigen Jubiläum in Deutschland erstmals mit dem BrandFestival kooperieren", so András Wiszkidenszky, Regionaldirektor von Superbrands International. Tickets für das BrandFestival sind ab sofort verfügbar unter https://brandfestival.eu (https://brandfestival.eu). Dort werden zeitnah auch weitere Informationen zum Programm veröffentlicht.Über das BrandFestival (https://brandfestival.eu/):Mehr als 20 Jahre Erfahrung, über 1.120 Marken, 2.500 Referent:innen und 13.500 Teilnehmende: Das BrandFestival ist ein Garant für hochkarätige internationale Speaker, inspirierende Talks und vielfältiges Networking mit Marketing- und Kommunikations-Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen.Über Superbrands Germany (https://germany.superbrands.com/):Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.Eckdaten:BrandFestival Berlin12. September 2024Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 BerlinPressekontakt:BrandFestivalE-Mail: info@brandfestival.euTelefon: +49 151 6177 2424LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/brandfestival/Instagram: https://www.instagram.com/brandfestival/Facebook: https://www.facebook.com/BrandFestivalOfficial/X: https://twitter.com/BrandFestivalEUOriginal-Content von: BrandFestival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174535/5764559