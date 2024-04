Laut einem Bericht von Bloomberg haben Händler am US-Zinsmarkt damit begonnen, Wetten darauf abzuschließen, dass die Federal Reserve in diesem Jahr von einer Senkung der Zinsen absieht. Da sich die Wirtschaft als widerstandsfähig erweist und die Fortschritte bei der Inflation ins Stocken geraten sind, haben die Notenbanker der Fed in letzter Zeit signalisiert, dass sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...