Linz (www.anleihencheck.de) - Die Teuerungsrate in Kanada ging in den letzten Monaten auf ein Niveau von knapp unter drei Prozent zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Somit dürfte die Notenbank bald zur Tat schreiten und den Zinssenkungszyklus beginnen. Erwartet werde ein ähnliches Bild wie bei der Europäischen Zentralbank. In diesem Jahr noch zwei bis drei Zinssenkungen, beginnend vor der Sommerpause. Kanada werde oft mit dem Nachbarstaat USA verglichen. In den USA seien auf Grund der anhaltend guten Wirtschaftslage Zinssenkungen derzeit nicht im Fokus. In der Wirtschaftsleistung liege Kanada mit 0,9% zwar deutlich über den EU Werten von 0,5% - die USA könne ein BIP von 2,2% vorweisen. Dies erkläre die Schwäche des CAD (Kanadischer Dollar) zum USD. ...

