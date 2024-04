Hyundai Mobis hat in Spanien mit dem Bau eines Werks zur Produktion von Batteriesystemen für den Volkswagen-Konzern begonnen. Das Werk in Navarra soll 2026 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 360.000 Batteriesysteme für die künftigen E-Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns liefern, die in der 14 Kilometer entfernten Fabrik in Pamplona hergestellt werden. Vergangenen August hatte der Zulieferer Hyundai Mobis den Großauftrag von Volkswagen für eine Batteriefertigung ...

