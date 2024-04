Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal bekanntgegeben. Trotz höherer Verkaufszahlen gingen die Gewinne spürbar zurück. Die Aktie steht in Stockholm deutlich unter Druck.Im ersten Quartal erlebte Volvo Cars einen leichten Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 93,9 Milliarden schwedische Kronen, was einem Wert von ungefähr 8,65 Milliarden US-Dollar entspricht. ...

