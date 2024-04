© Foto: adobe.stock.com



In die Rohstoffpreise kommt so langsam aber sicher wieder Bewegung. Die Korrektur, die das Geschehen in den letzten Monaten dominierte, verliert zunehmend an Kraft und Einfluss. Vor allem Kupfer sieht überaus vielversprechend aus und verspricht für die nächste Zeit weiteres Aufwärtspotenzial. Aktuell nimmt Kupfer den markanten Widerstandsbereich um 4,5 US-Dollar / lb in Visier. Sollte Kupfer den Widerstand durchbrechen, würde sich die Tür in Richtung 5,0 US-Dollar ganz weit öffnen. Die Lage bei Kupfer wurde im Kommentar "Goldalternative - Kupfer startet durch" ausführlich thematisiert. Aufbruchsstimmung bei Nickel, Zink und Aluminium Aber auch andere Metalle, wie Nickel, Zink und Aluminium, …