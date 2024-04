COLUMBUS, Ohio - 23. April 2024: Bei American Electric Power Co., einem der führenden Stromversorger der USA, bleibt die Tradition bestehen: Für das zweite Quartal 2024 wurde eine reguläre vierteljährliche Dividende von 88 Cent pro Aktie angekündigt. Diese Ankündigung ist bemerkenswert, da das Unternehmen seit Juli 1910 ununterbrochen Quartalsdividenden ausschüttet. Die Zahlung soll am 10. Juni 2024 an die Aktionäre erfolgen, die am 10. Mai 2024 als berechtigt registriert sind. Mit einer Jahresrendite von 4,1 Prozent zeigt die Aktie eine starke Performance. Gleichzeitig setzt das Unternehmen, das auf eine fast 17,000 Mitarbeiter zählende Belegschaft und eine breite Palette an Betriebsressourcen zurückgreift, weiterhin auf Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Mehr als 40,000 Meilen Übertragungsleitungen und über 225,000 Meilen Verteilernetz werden instand gehalten, um 5,6 Millionen Kunden in [...]

