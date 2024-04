Berlin (ots) -Ein tiefer, erholsamer Schlaf ist für viele von uns ein ganz besonderes Vergnügen - vor allem aber ist er entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dennoch geht dieser Aspekt in unserer von Stress und Hektik geprägten Welt nicht selten völlig unter. Was also können wir tun, um unsere Schlafqualität ohne großen Aufwand nachhaltig zu verbessern?Kissen sind nicht nur einfache Kopfunterlagen, sondern spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität unseres Schlafs. Demnach kann ein passendes Kissen nicht nur den Kopf und Nacken unterstützen, sondern selbst den gesamten Körper in eine angenehme und ergonomische Schlafposition bringen - und das ganz automatisch. Allerdings ist es für viele von uns nicht immer einfach, das ideale Kissen hierfür zu finden, ist die Produktvielfalt auf dem Markt doch weiterhin äußerst überwältigend: Von traditionellen Daunenkissen über orthopädische Memory-Schaum-Kissen bis hin zu Innovationen mit integrierter Nackenrolle gibt es zahlreiche Optionen, aus denen wir wählen können. "Wer hier nicht zuverlässig die passende Lösung für sich findet, verschwendet unter Umständen nicht nur eine Menge Geld - denn vor allem steht das auch weiterhin einem erholsamen Schlaf im Wege", erklärt Lars Reimann, Geschäftsführer der NightDreamer GmbH, die den Onlineshop mySheepi betreibt."In den letzten Jahren haben sich innovative Schlafbegleiter auf dem Markt etabliert, die weit über traditionelle Kissen hinausgehen. Für uns ist es allerdings auch wichtig, nicht nur oberflächlich damit zu werben, sondern jeden ausführlich über die Voraussetzungen für guten Schlaf aufzuklären - und ihm letztendlich genau das zu bieten, was er dafür benötigt", fügt er hinzu. Auf dieser Basis konnte allein das innovative Nackenkissen von mySheepi seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehr als 200.000 Menschen zu gesünderem Schlaf und somit zu einer dauerhaft höheren Lebensqualität verhelfen. Welche Kriterien derartige Schlafbegleiter nach der Erfahrung von Lars Reimann unbedingt erfüllen sollten und worin demnach die Geheimnisse der perfekten Nachtruhe liegen, verrät der Experte hier.Grundlagen für einen erholsamen Schlaf: Darauf kommt es bei der Suche nach dem idealen Schlafbegleiter an"Die Suche nach der perfekten Schlafumgebung ist eine individuelle Reise, die für jeden anders aussieht", verrät Lars Reimann. Doch unabhängig von unseren persönlichen Vorlieben gibt es einige bewährte Methoden, um die Qualität unseres Schlafs zu verbessern. Dazu gehört vor allem auch die Wahl des richtigen Kissens, das uns eine optimale Unterstützung bietet und gleichzeitig Komfort und Entspannung fördert. Denn insbesondere Kissen helfen dabei, diese Geheimnisse zu entschlüsseln und uns auf dem Weg zu einem erholsamen Schlaf zu unterstützen."In den letzten Jahren haben sich innovative Schlafbegleiter auf dem Markt etabliert, die weit über traditionelle Kissen hinausgehen: Sie alle haben eine gemeinsame Erfolgsgrundlage", erläutert Lars Reimann. Ein wichtiger Aspekt ist ihre Fähigkeit, sich an die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen anzupassen - schließlich haben wir alle unterschiedliche Schlafgewohnheiten und einen einzigartigen Körperbau. Dabei begünstigt auch die Verwendung von verschiedenen Materialien, die sich an unsere Gewohnheiten anpassen und sogar saisonal unterschiedlich sein können - im Sommer kühlend, im Winter wärmend - das ideale Schlaferlebnis.Mehr als nur ein Bett-Accessoire: Diese Vielfalt zeichnet erstklassige Kissen aus"Übrigens sind innovative Kissen nicht nur für das heimische Bett gedacht, sondern können auch unterwegs für eine erholsame Nachtruhe sorgen", betont Lars Reimann. Von kompakten Reisekissen mit integrierter Nackenrolle bis hin zu kuscheligen Kissen für die Kleinen bieten diese Produkte eine Vielzahl von Lösungen für viele Lebenslagen und Schlafbedürfnisse - stets mit dem Ziel, ein geborgenes Schlafgefühl zu erzeugen oder Menschen mit Hals-, Nacken- oder Rückenproblemen zu unterstützen.Ein gutes Kissen ist mehr als nur eine einfache Unterlage für den Kopf: Es ist ein wichtiger Schlafbegleiter, der uns auf unserer Reise in die Welt der Träume unterstützt und dabei hilft, die Geheimnisse der perfekten Nachtruhe zu entschlüsseln. Durch die Wahl des richtigen Kissens als innovativer Schlafbegleiter können wir unseren Schlaf optimieren und jede Nacht in ein wahres Schlafparadies verwandeln. "Umso wichtiger ist es, auch hier über den Tellerrand hinauszublicken - und unvergleichliche Erfahrungen zu sammeln", so Lars Reimann abschließend.Sie wollen das perfekte Kissen für Ihre Bedürfnisse finden und endlich wieder einen erholsamen Schlaf genießen? Original-Content von: mySheepi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173803/5764647