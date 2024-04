© Foto: CFOTO - picture alliance



Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar hat einen Großauftrag erhalten. Die Aktie springt an.Die Lage in der Solarbranche bleibt schwierig. Das hat am Dienstagabend das Quartalsergebnis von Wechselrichter-Hersteller Enphase Energy gezeigt, dessen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um fast zwei Drittel eingebrochen ist. JinkoSolar kann kleinen Erfolg verbuchen Aber auch bei Solarmodulherstellern ist die Lage angespannt. Hier tobt in einem von Überkapazitäten geprägten Umfeld ein knallharter Verdrängungswettbewerb, der auch die Gewinne von JinkoSolar, dem nach gelieferter Leistung größten Modulfertiger der Welt, schrumpfen lässt. Zumindest einen kleinen Erfolg hat das Unternehmen, …