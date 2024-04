Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Zum ersten Mal seit fünf Jahren kehrt Shanghai Electric ("das Unternehmen") (SEHK:2727, SSE:601727) auf die Hannover Messe zurück und stellt den europäischen und globalen Branchenkollegen auf der weltweit führenden Industriemesse seine innovativen Industrieausrüstungslösungen zusammen mit seinen charakteristischen Energieausrüstungslösungen vor. Auf der fünftägigen Veranstaltung wird Shanghai Electric in Halle 12 an Stand D66 des Hannover Messegeländes ausstellen, wo das Unternehmen unter dem Motto "Energize Your Industrial Automation" seine Fähigkeiten bei der industriellen Energiewende und Automatisierung präsentieren wird.Von hochmodernen Stromversorgungssystemen über kohlenstofffreie Industrieparks bis hin zu intelligenten Fertigungsstraßen und effizienten Industrieantrieben können sich die Teilnehmer ein Bild von den neuesten technologischen Lösungen und Errungenschaften des Unternehmens in verschiedenen Bereichen machen.Innovation an vorderster Front: Auch Shanghai Electric will bahnbrechende intelligente Energielösungen für eine globale nachhaltige Entwicklung anbieten.Das Unternehmen präsentiert seine in der Branche bewährten Lösungen für nachhaltige Energieanlagen, darunter:- 16MW+ Offshore-Windturbine: Die schwimmenden Offshore-Windturbinen mit einer Leistung von mehr als 16 MW und die Poseidon-Plattform bieten im Vergleich zu fest installierten Offshore-Windturbinen mehr als 40 wichtige technologische Verbesserungen für die Anpassungsfähigkeit. Diese Weiterentwicklungen gewährleisten eine zuverlässige Leistung in komplexen Umgebungen und bieten entscheidende Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, intelligente Wartung und modulare Skalierbarkeit.- Integrierte Fotovoltaik (PV) Lösung: Das Unternehmen stellt eine Reihe von PV-Integrationslösungen vor, die für verschiedene Szenarien geeignet sind, einschließlich kombinierter PV- und solarthermischer Stromerzeugung, solarthermischer Energiespeicherung, solarbetriebener Entsalzung und energiesparender solarthermischer Heizung, zusammen mit den erforderlichen Geräten und Lösungen. Die bemerkenswerte Sandbox seiner 950-MW-PV-Hybrid-Stromerzeugung in Dubai umfasst einen 100-MW-Turm für konzentrierte Solarenergie ("CSP"), drei 200-MW-Parabolrinnen-CSP-Kraftwerke und 250 MW an PV-Kapazität.- Vielfältige Energiespeicherlösungen: Versorgung der internationalen Märkte mit umfassenden Darstellungen verschiedener Energiespeicher wie Schwungrad-Energiespeicher, Lithiumbatterien und Durchflussbatterie-Technologien, um nur einige zu nennen. Durch seinen proaktiven Ansatz in mehreren Richtungen ist es in der Lage, einen One-Stop-Service für verschiedene überlegene Speichermöglichkeiten und integrierte Anlagen und Dienstleistungen zur Blindleistungskompensation anzubieten. Durch die Nutzung der integrierten Vorteile verschiedener Anlagentypen zielt es darauf ab, die Instabilität von Wind- und Solarenergie zu bekämpfen, indem es eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien und Lösungen für die Netzdisposition und Stabilitätsverbesserung anbietet.- Integration von Wasserstoffenergie: Vorführung der führenden Produkte für die PEM-Elektrolyse H2 und der Elektrolysegeräte für alkalisches Wasser sowie einer integrierten Systemlösung für Produktion, Lagerung und Verwendung.- Umfassende Stromübertragungs- und -verteilungslösungen für den gesamten Lebenszyklus: Auf der Ausstellung wurden die wichtigsten Bereiche vorgestellt, die von den aktuellen Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen für 1.000 kV und darunter abgedeckt werden, darunter Transformatoren, Drähte und Kabel, Schaltkomponenten, Leistungselektronik, komplette Schaltanlagen und Kastenumspannwerke. Es bildete ein komplettes industrielles Kettensystem mit intelligenten, umweltfreundlichen, digitalen Primär- und Sekundäranlagen, integriertem Design und Engineering sowie professionellen Dienstleistungen.- Bau eines kohlenstofffreien Industrieparks: Bewältigung von Fragmentierungsproblemen beim Bau von kohlenstofffreien Parks durch umfassende Erforschung und Führung globaler Partner, um kohlenstoffarme Übergänge von der Planungs- und Entwurfsphase über den Bau bis hin zum Betrieb zu erreichen.Die Grenzen der intelligenten Fertigung verschiebenShanghai Electric stellt Fortschritte vor, die die Grenzen der intelligenten Fertigung erweitern:- Automatisierungslinie zur Herstellung von Lithiumbatterien: Shanghai Electric demonstriert seine umfassenden Lösungen, die es globalen Anwendern anbietet, einschließlich Planung und Design für die automatisierte Batterieproduktion, Prozessrealisierung, Energieunterstützung und Umweltkontrolle. Diese Lösungen erstrecken sich über den gesamten Produktionszyklus von Batterien, von der Herstellung von Elektrodenbatterie-Slurry bis hin zum Beschichten, Kalandrieren und Schneiden, Falten, Walzen, Montieren, Formieren und Trennen, Modulen, Packaging Assembly Configuration Kit (PACK) und Logistik. Sie erfüllen die Anforderungen der Kunden an Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Produktion.- Automatisierte Montagelösungen für die Luft- und Raumfahrt: Auf der Messe stellte Broetje Automation unter dem Dach des Unternehmens seine kollaborativen Roboter vor. Broetje Automation ist spezialisiert auf automatisierte Montageleistungen für die Luft- und Raumfahrt und konzentriert sich auf Niet- und Montageprozesse für große Flugzeugteile aus Metall oder Kohlefaser. Das Angebot umfasst automatische Bohr- und Nietsysteme, Anlagen für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Dienstleistungen zur Optimierung von Prozessabläufen und die Integration von Produktionslinien sowie wichtige Enabling Services.- Industrielle Grundkomponenten: Mit dem P1-Antriebssystem stellt das Unternehmen Hochleistungs-Keramiklager für Elektrofahrzeugmotoren vor, die sich durch hohe Geschwindigkeiten, Temperaturbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen magnetische und elektrische Erosion auszeichnen. Das HALO-System, das aus einer hochfesten Titanlegierung des Grades 5 in Leichtbauweise hergestellt wird, wird in der Formel 1 eingesetzt, um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten, da es eine unvergleichliche Tragfähigkeit bietet.- Motoren der 80MW-Klasse für LNG-Lösung: Eine vollelektrische LNG-Lösung mit einem explosionsgeschützten Hochgeschwindigkeits-Synchronmotor mit variabler Frequenz und einem drehzahlgeregelten Wechselrichter. Das Produkt wurde mit Blick auf Effizienz, Stabilität und Zuverlässigkeit entwickelt und eignet sich daher für den breiten Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, neue Energien und Metallurgie.Für weitere Informationen über die ausgestellten Lösungen besuchen Sie uns bitte in Halle 12, Stand D66 auf dem Messegelände in Hannover oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter https://www.shanghai-electric.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394549/Hannover_Messe_2024_Shanghai_Electric_Debuts_Advanced_Industrial_Solutions_Its.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hannover-messe-2024-shanghai-electric-stellt-fortschrittliche-industrielosungen-mit-integrierter-energieausrustungslosung-vor-302125868.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068979/100918645