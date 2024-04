Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) ist heute die Währung mit der besten Performance am breiten Devisenmarkt, da die VPI-Inflation höher als erwartet ausfiel, so die Experten von XTB.Die Inflation sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,6% gestiegen und habe damit über dem vom Markt erwarteten Ergebnis von 3,4% gelegen. Der anhaltende Aufwärtsdruck auf die Preise von Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft verändere die Annahmen des Marktes über die Entwicklung der Zinssätze in Australien. ...

