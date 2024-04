Bisher spielte Apple im KI-Segment keine allzu große Rolle, was sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit früher oder später ändern wird. Immer mehr Hinweise zu den Entwicklungen im Konzern machen derzeit die Runde und der Ansatz scheint sich von den gängigen Ansätzen zum Teil deutlich zu unterscheiden.Anzeige:So berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" kürzlich, dass Apple (US0378331005) wohl an einem Sprachmodell arbeite, bei dem die Berechnungen vollständig auf einem lokalen Gerät, also beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...