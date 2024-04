© Foto: Hugo Amaral - SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Changpeng Zhao, Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, hat sich in den USA der Geldwäsche schuldig bekannt und soll dafür 36 Monate ins Gefängnis.Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die am Dienstag eingereicht wurden. Das Urteil gegen Zhao wird am 30. April in Seattle verkündet. Im November vergangenen Jahres trat er als Geschäftsführer von Binance zurück, nachdem er und das Unternehmen die Verstöße zugegeben hatten. "Die Schwere von Zhaos vorsätzlichen Verstößen gegen US-Recht rechtfertigt eine Strafe von 36 Monaten, die über die normale Richtlinie hinausgeht", erklärte die US-Staatsanwaltschaft. Nach den Bundesrichtlinien hätte Zhao für seine Vergehen eine Höchststrafe von 18 …