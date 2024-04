DJ MARKT USA/Vorzeichen stehen auf weitere Gewinne im Technologiesektor

Von Steffen Gosenheimer

Nach den kräftigen Gewinnen der beiden Vortage - insbesondere bei Technologieaktien - könnte an den US-Börsen zur Wochenmitte eigentlich eine Atempause angezeigt sein. Dank Texas Instruments und Tesla deutet der Future auf den technologielastigen Nasdaq-100-Index aber auf weitere Kursgewinne hin, während in der Breite das Plus moderater ausfallen dürfte. Am Vortag hatte die Zinssenkungsfantasie seit längerem zumindest wieder etwas Nahrung erhalten und die Stimmung für Aktien gestützt nach schwächer als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA.

Texas Instruments werden vorbörslich auf Nasdaq.com über 7 Prozent fester indiziert, Tesla sogar gut 10 Prozent, nachdem beide Unternehmen Quartalszahlen berichtet haben. Gerade mit Tesla hätten die so genannten Glorreichen Sieben einen guten Start hingelegt, sagen Marktbeobachter. Der Kurs des Elektroautoherstellers profitierte dabei von der Ankündigung, die Produktpalette zu aktualisieren und die Einführung neuer und darunter auch erschwinglicherer Fahrzeuge zu beschleunigen. Mit den Quartalszahlen enttäuschte Tesla dagegen. Am Abend folgt mit der Facebook-Mutter Meta (vorbörslich +2,2%) das nächste Unternehmen aus dem Kreis der Glorreichen Sieben. Daneben berichten dann auch Ford (+0,5%) und IBM (+0,7%).

Texas Instruments meldete zwar niedrigere Ergebnisse und Umsätze, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab. Im asiatischen wie auch im europäischen Handel werden darauf insbesondere bei Halbleiteraktien kräftige Kursgewinne gesehen. AMD werden 1,4, Intel 1,0 und Nvidia 1,7 Prozent fester indiziert auf Nasdaq.com.

Kursgewinne zeichnen sich auch bei Visa (+2,8%) ab. Umsatz und Gewinn des Kreditkartenunternehmens legten stärker zu als von Analysten erwartet. Mastercard liegen 0,9 Prozent höher. Der Ölbranchedienstleister Baker Hughes (-3,3%) litt dagegen unter gestiegenen Kosten und Auftragsrückgängen und wies niedrigere Ergebnisse aus.

Bei Mattel (+1,3%) lief das Geschäft wegen des abgeebbten Barbie-Booms zwar schlechter als im Vergleichszeitraum, der Quartalsverlust fiel aber dennoch besser als befürchtet aus.

Bei den weiteren Einzelwerten haben Anleger unter anderen AT&T und Boeing im Blick, beide Unternehmen öffnen im Tagesverlauf ihre Bücher.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2024 05:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.