Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi ist mit dem Modell SU7 kürzlich in den Eintritt in den Markt für Elektrofahrzeuge eingetreten. Bis zum 20. April hat Xiaomi mehr als 70.000 Bestellungen für seine Elektrolimousine verzeichnet, eine Zahl, die fast an das ursprüngliche Jahresziel heranreicht. Vor diesem Hintergrund hat CEO Lei Jun das Auslieferungsziel für dieses Jahr auf 100.000 Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...