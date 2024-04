Das InsurLab Germany meldet eine neue Vorstandskonstellation: Dr. Arne Barinka wechselt in den geschäftsführenden Vorstand, Dr. Claudia Max und Katharina Stecher sind neu gewählte Mitglieder und die wiedergewählten Prof. Dr. Torsten Oletzky und Carlo Ulbrich komplettieren den Gesamtvorstand. Der Vorstand des InsurLab Germany e. V. präsentiert sich in neuer personeller Konstellation. Bei der Mitgliederversammlung am 18.04.2024 stimmten die Mitglieder für Veränderungen im geschäftsführenden sowie ...

