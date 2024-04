Die meistgehandelten Produkte: Berichtsaison - DAX® weiterhin gefragt. Anleger setzen auf Einzelwerte.

Die Bilanzsaison der Unternehmen sorgt für Auftrieb auf dem deutschen Aktienmarkt. Nach einem erfolgreichen Wochenstart setzt der DAX® auch am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fort. Mit einem Wert von 18.219 Punkten am Vormittag liegt der Leitindex um 0,5 Prozent im Plus. Diese Woche steht die Berichtssaison an der Börse im Mittelpunkt, wobei viele Unternehmen sowohl aus Deutschland als auch aus den USA ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentieren.

Unter den an der EUWAX meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen standen heute vor allem wieder Call- und Put Produkte auf den DAX® hoch im Kurs. Bilfinger sichert sich einen 10-Jahres-Engineering-Rahmenvertrag mit Gasunie für Projekte im Bereich der Energiewende, was Trader:innen dazu veranlasste Call-Knock-Out-Produkte nachzufragen.

Bei den klassischen Optionsscheinen setzten Anleger:innen heute auf steigende Kurse bei Boeing und ASML. Am Dienstag veröffentlichte Tesla, der Pionier im Bereich der Elektroautoherstellung, seine lang erwartete Bilanz für das erste Quartal. Die Quartalsergebnisse erwiesen sich als noch enttäuschender als erwartet, wobei die Erlöse im Jahresvergleich um neun Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar (19,9 Mrd Euro) zurückgingen, weshalb sich Anleger:innen mit Put Optionsscheinen absicherten. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen waren heute zwei Short-Produkte auf den DAX® und Tesla. Auf der Long Seite hingegen, waren Adidas, Microsoft und NVIDIA gefragt.

Trotz anderweitiger Bedenken scheinen die Bilanzen bisher positiv zu sein und veranlassen die Anleger vorübergehend, die Sorgen über eine Eskalation im Nahen Osten zu vergessen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6KTY 5,68 18179,00 Punkte 18729,613699 Punkte 30,69 Open End DAX® Call HD2741 12,11 18179,00 Punkte 16974,199606 Punkte 14,56 Open End DAX® Put HD2TXF 1,44 18179,00 Punkte 18296,426555 Punkte 27,28 Open End Bilfinger SE Call HC9S4X 9,86 43,30 EUR 33,411418 EUR 4,44 Open End DAX® Call HD30SF 7,64 18179,00 Punkte 17428,275521 Punkte 31,9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2024; 08:58 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Boeing Company Call HD4NAB 1,1 169,04 USD 180,00 USD 13,51 18.09.2024 ASML Holding Call HC7J7Z 8,56 832,95 EUR 1000,00 EUR 10,75 18.06.2025 Tesla Inc. Put HD3PV4 0,34 144,68 USD 150,00 USD 10,07 15.05.2024 DAX® Put HD19JS 5,32 18149,07 Punkte 18300,00 Punkte 33,2 17.09.2024 DAX® Call HC57RD 48,58 18149,07 Punkte 13500,00 Punkte 3,78 18.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2024; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC3TKP 0,79 18189,00 Punkte 19952,031432 Punkte -10 Open End Adidas Long HC44C0 5,17 230,80 EUR 199,458537 EUR 8 Open End Tesla Inc. Short HD31KL 11,62 144,68 USD 180,860603 USD -4 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR9 9,39 407,54 USD 326,148368 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD31H2 9,88 824,23 USD 618,364557 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2024; 10:09 Uhr;

