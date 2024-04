DJ Volkswagen will in China Kosten durch neue Plattform massiv senken

PEKING (Dow Jones)--Volkswagen will in China mit neuen Kooperationen und neuer Plattform seine Marktstellung verteidigen. Bis 2026 soll Kostenparität zum lokalen Wettbewerb im Kompaktsegment erreicht werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich seines China Capital Markets Day in Peking an. Dieses Segment soll in Zukunft mehr als 50 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen. Neue Modellentwicklungen und Markteinführungen sollen zudem beschleunigt und die Kosten "erheblich" gesenkt werden. Ab 2030 sollen dort rund 4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkauft werden.

"Mit Blick auf die Zukunft treiben wir unsere 'In China, für China'-Strategie strukturiert voran", sagte CEO Oliver Blume laut Mitteilung. "Der Kurs ist gesetzt, und wir wollen ab 2026 verstärkt von der Wachstumsdynamik des Marktes profitieren." Bei der neuen Plattform will VW, wie bereits bekannt, mit Xpeng koopieren.

Das anteilige operative Ergebnis des China-Geschäfts soll bis 2027 auf mehr als 2,0 Milliarden Euro steigen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen rund 3,0 Milliarden Euro erreicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2024 06:06 ET (10:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.