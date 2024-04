Die Hauptversammlung von Multitude findet am 25. April um 10:00 Uhr (MESZ / finnische Zeit) in Helsinki statt. Eine virtuelle Teilnahme wird nicht möglich sein. Dies wird die letzte Hauptversammlung sein, die in Finnland stattfindet, da Multitude seinen Hauptsitz in die Schweiz verlegt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen am 30. Juni 2024 in Malta registriert wird. Anschließend wird die Registrierung in der Schweiz bis Ende 2024 in Übereinstimmung mit den geltenden maltesischen und schweizerischen Gesetzen beantragt. Im Jahr 2023 stieg das unverwässerte Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR auf 0,51 EUR. Das Management möchte die Aktionäre nun an diesem Erfolg teilhaben lassen und schlägt eine Dividende von 0,19 EUR je Aktie vor, was einer aktuellen Rendite von 3,5% entspricht. Der strategische Fokus von Multitude liegt weiterhin auf der finanziellen Stabilität des Geschäftsmodells und der Reduktion von Risiken. Mit einem KGV von nur 4,6x 25E sind die Wachstumsaussichten noch nicht berücksichtigt. Daher ist es für Aktionäre noch nicht zu spät, am Wachstumspotenzial des Unternehmens zu partizipieren. mwb researchs Rating bleibt KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 13,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken