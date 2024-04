Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vieles deutet darauf hin, dass die EZB auf ihrer nächsten Ratssitzung am 6. Juni die Zins-wende einleiten wird, so die Analysten der Helaba.Sie dürfte einen Zinsschritt trotz wachsender Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der US-Notenbank beschließen, da der Euroraum mit einer anders gelagerten Inflationssituation konfrontiert sei. Dies beginne bereits bei den unterschiedlichen Niveaus. In den USA habe die Inflationsrate zuletzt bei 3,5% gelegen, in der Eurozone bei 2,4%. Das seien zwar nur Momentaufnahmen in einer oft stark schwankenden Datenreihe. Unterschiede würden sich aber auch in den langfristigen Inflationserwartungen der Investoren zeigen, die sich in den zuletzt höheren Terminmarktsätzen für Inflationskontrakte in den USA niederschlagen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...