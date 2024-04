Wien (www.fondscheck.de) - Die europäische ETF-Industrie wird von einigen wenigen Akteuren dominiert. Dies zeigen die Zahlen des zur London Stock Exchange Group gehörenden Datenanbieters Lipper, so die Experten von "FONDS professionell".Die zehn größten Anbieter von börsengehandelten Fonds hätten demnach per Ende Dezember 2023 93,6 Prozent des verwalteten Vermögens vereinnahmt. Vor zehn Jahren seien 94,4 Prozent des ETF-Volumens auf die Top Ten entfallen. Zugleich sei das insgesamt in den Indexfolgern verwaltete Vermögen deutlich gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...